Sahte diploma soruşturması: 5 üniversiteden 53 kişinin ismi iddianamede

Kamu kurumu yöneticilerine ait elektronik imzaları kopyalayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenledikleri iddiasıyla 134 şüpheli hakkında Mayıs ayında dava açıldı.

Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianameyle birlikte davaya 65 şüpheli daha eklendi. İddianamede, Atatürk Üniversitesi'nden 18, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 15, Ege Üniversitesi'nden 13, Mersin Üniversitesi'nden 5 ve İnönü Üniversitesi'nden 2 kişi olmak üzere toplam 53 ismin bilgilerine yer verildi.

Yıldız Teknik Üniversitesinden ise 15 ismin adı iddianamede yer aldı

Atatürk Üniversitesi, son günlerde gündeme oturan iddianameyle sarsıldı. Soruşturmada adı geçen 5 üniversiteden biri olan Ege Üniversitesi’nde, 18 kişinin yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak adının geçtiği ortaya çıktı.

İddianamede yer alan 5 üniversiteden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesinden ise 15 ismin adı iddianamede yer aldı.

İddianamede yer alan 5 üniversiteden biri olan Ege Üniversitesinden 13 ismin adı iddianamede yer aldı.

Mersin Üniversitesi de iddianamede adı geçen üniversitelerden biri oldu. 5 ismin adına düzenlenen yasa dışı işler tespit edildi. İnönü Üniversitesi’nde ise 2 ismin adına düzenlenen yasa dışı işler olduğu belirtildi