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Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama: Devlet kurumları durumu bir yıl önce tespit etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Çelik sahte diploma soruşturması hakkında "Bu konu devlet kurumları tarafından bir yıl önce tespit edilmiştir. Bu bir dava süresine çevrilmiştir. Tüm deliler toplanmıştır. Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil" dedi.

Haber Merkezi
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Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama: Devlet kurumları durumu bir yıl önce tespit etti
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sahte diploma soruşturması

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, basın toplantısındaki konuşmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in konuşmalarında öne çıkanlar şöyle:

"Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs'ı itibariyle davaya dönüştürülmüştür, deliller toplanmıştır.

"İlgili kurumlar uyarılmıştır"

Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur. Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara pirim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Hukuk, emniyet görevini yapmaktadır. Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanladı.

"Partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar"

Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Partili arkadaşlarımıza saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil. Tutuklular var, adli kontrol altında olanlar ve hakkında işlem yapılanlar var. İlk fark edildiği andan itibaren gereği yapıldı. Konu bir yargı sürecine dönüşmüştür. Bize ulaşan her türlü bilgiyi paylaşacağız. İyi niyetli uyarılara teşekkür ediyoruz ama bunu partizanca tartışmaya çevirmeye çalışacak sabotajlara izin vermeyeceğiz."

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