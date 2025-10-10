  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında yeni gelişme
Takip Et

Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında yeni gelişme

Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 23 kişi tutuklanırken 69 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında yeni gelişme
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 92 şüpheliden 23’ü tutuklandı, 69’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, soruşturma kapsamında tutuklanan beş sanığın tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine hükmetti.

Duruşma 16 Ocak 2026'ya ertelendi.

 

Gündem
Avukat Serdar Öktem cinayetinde 2'si çocuk 9 kişi tutuklandı
Avukat Serdar Öktem cinayetinde 2'si çocuk 9 kişi tutuklandı
İzmir'deki 'elektrik akımı' davasında karar çıktı
İzmir'deki 'elektrik akımı' davasında karar çıktı
AK Partili Zengin: İlginç bir öneri sunacağım, Holokost filmleri yasaklansın
AK Partili Zengin: İlginç bir öneri sunacağım, Holokost filmleri yasaklansın
Beykoz Belediyesi'nde protesto! CHP'liler salonu terk etti
Beykoz Belediyesi'nde protesto! CHP'liler salonu terk etti
Son dakika... Avukat Serdar Öktem cinayeti: 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Avukat Serdar Öktem cinayeti: 9 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi
DEM Parti'den 'Öcalan, Demirtaş'ın tahliyesine set çekti' iddiasına yalanlama
DEM Parti'den 'Öcalan, Demirtaş'ın tahliyesine set çekti' iddiasına yalanlama