Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında yeni gelişme
Sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında 23 kişi tutuklanırken 69 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 92 şüpheliden 23’ü tutuklandı, 69’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, soruşturma kapsamında tutuklanan beş sanığın tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine hükmetti.
Duruşma 16 Ocak 2026'ya ertelendi.