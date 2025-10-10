Sahte e-imza davasında tutuklu 5 sanık tahliye edildi

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ziya Kadiroğlu, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen, Yalçın Maraşlı, Mıhyeddin Yakışır ile tutuksuz bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, bu celse tutuklu ve tutuksuz sanıkların dinleneceğini belirtti. Söz alan tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, savunmaya yönelik dilekçesini mahkemeye gönderdiğini belirterek, "Beyanlarımı tekrar ediyorum. Hakkımdaki suçları kabul etmiyorum" dedi.

Sanık Mıhyeddin Yakışır ise, Ayhan Ateş isimli kişi tarafından suça sürüklendiğini iddia ederek, "Beni kandırarak onlara olan güvenimi kötüye kullanıp, bu olaylara bulaştırdılar. 10 aydır yatmaktayım, suç kaydımda hiçbir suç bulunmamaktadır. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Sanık Gökay Celal Gülen, "Üzerime yapılan bir tane diploma vardır. Bir organizatör olarak yargılanıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben bu dosyadan sadece 2-3 kişiyi tanıyorum" derken, sanık Yalçın Maraşlı ise şöyle konuştu:

"Ayhan Ateşle tanıştıktan sonra kendisine güven duydum. Bana e-Emza çıkarttırdı. Kendisine çıkarttım. Ayrıntılı ifadelerimi aşamalarda vermiştim. Benim üzerime diplomalar yapışmış, ben böyle bir talepte bulunmadım. Kendisine mobil verimi paylaştım, bağlanınca ne yaptığını bilmiyorum."

Diğer tutuklu sanık Taner Dağhan de suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti. Dosyadaki tutuksuz sanıklar ise yaşanan olaydan haberlerinin olmadığını, hiç kimseden kendileri hakkında bir talepte bulunmadıklarını iddia etti.

Duruşmada söz alarak davaya katılma talebinde bulunan müşteki Sibel İrkey, "YÖK Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı iken benim hakkımda iki adet sahte e-Emza oluşturulmuş. Bundan e-Devlet üzerinden gelen mail sayesinde haberdar oldum. Hemen kurumuma bildirdim, Turktrust’a da bildirdim. Benim imzam kullanılarak sistem içinde gezilmiş ama herhangi bir işlem yapılmamış" dedi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden avukatların diplomalarının kullanılması nedeniyle katılma talebinde bulunan Türkiye Barolar Birliği ve Kahramanmaraş Barosu'nun talebi, suçtan doğruda zarar görmedikleri gerekçesiyle reddedildi. Beyanların ardından hakim, tutuklu sanıklar Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı’nın tutuklu kaldıkları süre gözetilerek delilleri karartma ihtimallerinin olmaması gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi. Bir sonraki duruşma 16 Ocak 2026 tarihine ertelendi.