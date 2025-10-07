Sahte e-imza ile diploma soruşturmasında yeni dalga: 22 ilde 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, biri örgüt yöneticisi 18’i örgüt üyesi olmak üzere 125 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde operasyon başlattı.

Şu ana kadar 92 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleri ile e imza vermeye yetkili şirketlere müracaat edilerek, sahte elektronik imza çıkartıp bu sahte e imzalar ile usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretilmesine yönelik 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Girme' suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme ve analizler sonucunda; yasa dışı yollarla sahte üretilen e imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Bu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen yakalama ve gözaltına alma kararına istinaden 07.10.2025 tarihinde Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonel faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Bu operasyon sonucunda suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda sahte belge ve dijital meteryale incelenmek üzere el konulmuştur, şuana kadar 92 şüpheli gözaltına alınmış olup, diger şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalısmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."