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Sahte emeklilik operasyonu: 1'i doktor 8 kişi gözaltında

Emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporları düzenlendiğinin tespit edilmesinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 1'i doktor 8 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Sahte emeklilik operasyonu: 1'i doktor 8 kişi gözaltında
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporları düzenleyenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.  

Devlet hastanesinde görevli doktor gözaltında

"Rüşvet, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla düzenlenen operasyonda devlet hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Doktoru N.K.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda materyale el konuldu

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde ve işyerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 208 adet tabanca fişeği, 3 adet engellilik sağlık kurulu raporu, 1 adet sağlık kurulu muayene fişi ve 3 adet suç yazışması bulunan ajanda ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyaller ise incelenmek üzere el konuldu. 

8 kişi adliyeye sevk edildi

KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 1'i doktor 8 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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