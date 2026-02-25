‘Sahte Golden Visa’ programlarına dikkat!

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına küresel ilgi artmaya devam ediyor. Pandemi öncesinde yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde olan pazar hacmi, 2025 itibarıyla 100 milyar dolara yaklaşmış durumda. Ancak uzmanlar, artan bu ilgiyi kötüye kullanmak isteyen girişimlerin de çoğaldığına dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda; resmî olarak sona ermiş ya da hiç uygulanmamış bazı programlar ile Golden Visa kapsamına girmeyen oturum vizeleri, “Golden Visa” adı altında aktifmiş gibi tanıtılabiliyor. Bu tür tanıtımlar, yatırımcıyı ciddi hukuki ve mali risklerle karşı karşıya bırakabiliyor.

Golden Visa programlarında güncel ve doğrulanmış bilgiyle hareket etmenin önemine dikkat çeken Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan şu uyarıda bulundu:

“Son dönemde vize ve oturum programlarına talebin artmasıyla birlikte, yanıltıcı bilgi ve tanıtımlar da arttı. Yatırımcılarımızın doğru noktadan ve resmî kaynaklardan bilgi alması çok önemli. Programlar ve ülkelerin mevzuatları zaman içinde değişebiliyor; bu nedenle süreci yakından takip etmek kritik. Bilgi kirliliğine açık bu süreçte dikkatli olmak ve sağlam bir zeminde ilerlemek gerek. Biz de yatırımcılarımızı düzenli olarak bilgilendiriyor ve gelişmeler ışığında yönlendirmeye devam ediyoruz. Bu tür programlarda doğru bilgi ve doğru yönlendirme yatırımı korur.”

Golden Visa’da aktif ülkelere odaklanmak önemli

Dijital platformlarda bazı Avrupa ülkelerinde Golden Visa programlarının hâlâ aktif olduğuna dair içerikler yer almaya devam ediyor. Ancak resmî mevzuata göre bu ülkelerin bir kısmında programlar yürürlükte değil. Buna rağmen söz konusu ülkeler için başvuru alınabildiğine yönelik ilan ve tanıtımlar dolaşımda yer alabiliyor.

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, durdurulmuş programlar üzerinden yapılan pazarlamalara karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, “İspanya, İrlanda ve Macaristan’da Golden Visa programları resmî olarak sona erdi. Buna rağmen yatırımcılar bu ülkeler için başvuru yapılabileceğine dair tanıtımlara denk gelebiliyor. Bu noktada yatırımcılarımızı yürürlükte olan programlar ve güncel uygulamalar hakkında net şekilde bilgilendiriyoruz. Süreci yalnızca aktif ve mevzuatı net ülkeler üzerinden yönetmek en sağlıklı yaklaşım. Böylece yatırımcı hem sermayesini korumuş hem de planlamasını doğru bir zeminde ilerletmiş oluyor” dedi.

Her ülke program kapsamında değil

Golden Visa programı birçok Avrupa ülkesinde aktif olarak uygulanırken, program kapsamında olmayan bazı ülkeler de zaman zaman bu başlık altında gündeme gelebiliyor. Özellikle dijital mecralarda “3–6 ayda pasaport”, “yakında kapanıyor son fırsat” ya da “düşük bütçeyle AB vatandaşlığı” gibi ifadeler yatırımcı açısından kafa karışıklığı yaratabiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Narazan, bazı ülkelerde Golden Visa adı altında resmî bir yatırım programı bulunmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Slovenya, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan’da Golden Visa kapsamında resmî bir yatırım programı yok. Bu ülkelerde farklı oturum yolları olabilir; ancak bunlar Golden Visa değildir. Yatırımcı hangi programa başvurduğunu ve bunun kendisine ne sağladığını net şekilde bilmeli. Biz süreci baştan itibaren açık ve şeffaf şekilde yönetiyor, yatırımcılarımızı yalnızca uygulanabilir ve yürürlükte olan programlar üzerinden yönlendiriyoruz.”

Golden Visa ile karıştırılan programlara dikkat

Golden Visa başlığı altında en çok karıştırılan programlar arasında yatırımcı vizeleri ve pasif gelir temelli göç statüleri yer alıyor. Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan bu vizeler, kamuoyunda zaman zaman Golden Visa ile aynı kapsamda değerlendirilebiliyor.

Bu durumun yanlış beklentilere yol açabileceğini söyleyen Teuta Narazan, “Yatırımcılar ülkeler ve programlarla ilgili kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Örneğin; Portekiz’deki D7 vizesi bir göç vizesi ve ülkede yaşama şartı içeriyor. Fransa’da yatırımcı ve yetenek vizeleri de Golden Visa kapsamında değil; vatandaşlığa giden süreç uzun süreli ikametle ilerliyor. Bu programların kapsamı ve sağladığı haklar farklı. Yatırımcılarımızın hangi programa dahil olduğunu bilerek başvurması ve süreci bilinçli şekilde planlaması önemli” dedi.

Golden Visa programları; sunduğu oturum hakkı, aile kapsayıcılığı ve uzun vadeli planlama avantajlarıyla yatırımcıların en çok tercih ettiği seçenekler arasında. Uzmanların da uyarısıyla, bu süreçte doğru bilgiyle hareket etmek ve başvuru öncesinde programın kapsamını netleştirmek yatırımın geleceğini belirleyen kritik adımlardan.