Sahte içki alarmı verildi! Can kaybı artıyor, uzmanlardan uyarı geldi

Sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul ve Tokat’ta 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. 8 kişi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Polis çok sayıda yere baskın yaptı

Zehirlenenlerin ifadelerinde verdikleri bilgiler polis ekiplerini İstanbul Şişli’deki bir tekel bayisine götürdü. Bozkurt mahallesindeki bayiye baskın düzenlendi. Yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibiyle birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda metil alkol bulundu

Polis Beyoğlu’nda da bir depoda sahte içki üretip satışını yapan 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Depolarda yapılan aramalarda çok miktarda metil alkol bulundu.

Prof. Dr. Halis Dokgöz: Çok ucuza elde ediliyor

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz, “Metil alkol, ben buna ‘katil içki’ diyorum. Çok ucuza elde ediliyor” dedi.

Seyreltilmiş olsa bile metil alkol kör ediyor hatta ölüme kadar götürüyor. NTV'ye konuşan Prof. Dr. Halis Dokgöz bu alkollerin en önemli özelliğinin oldukça toksil olması olduğunu dikkat çekerek, “Klinik bulguları geç veriyor. 24 saat sonra etki gösteriyor. Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, her tarafa kar yağıyormuş gibi görüyor kişi. Körlük yapıyor, ölüme yol açıyor. Burada kişinin kilosu da önemli. Kilosuna göre 1 litre alan kişi zehirlenip ölebilir” diye konuştu.

Sahte içki şüphesi durumunda ne yapılması gerekiyor?

Prof. Dr. Dokgöz, sahte içki şüphesi duyulmasının hemen ardından çok geçmeden hastaneye başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor. Dokgöz, “Hemen hastaneye başvurulmalı. Bunu kendi kendimize tedavi etme şansımız yok” diyor.

Denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Halis Dokgöz, “Bodrol tetkiki önemli. Tekel idaresinin cep telefonu aplikasyonu var. Mutlaka buradan kontrol edilmeli. Restokranların kontrol edilmeli. Açık içki içilmemesi lazım” dedi.