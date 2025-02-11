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Sahte kanser ilacı imal eden çete çökertildi: 2 milyar TL'lik ürün ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-10" operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Sahte kanser ilacı imal eden çete çökertildi: 2 milyar TL'lik ürün ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-10" operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildiğini, sahte ilaç imalatçısı 8 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, zanlıların 6'sının tutuklandığını, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

 

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; insanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Operasyonlar sonucu; 5 milyon adet sahte ilaç, 100 bin adet boş ilaç kutusu, 32 bin adet marka etiketi, 9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası, 350 kg toz ham madde ve 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

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