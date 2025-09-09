  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sahte paraları minibüsle piyasaya yayacaklardı! Yargıtay sanığın cezasını onadı
Takip Et

Sahte paraları minibüsle piyasaya yayacaklardı! Yargıtay sanığın cezasını onadı

Ürettikleri sahte paraları yolcu minibüsüne vererek tedavüle sokmaya çalışan kişi, şoförün durumu fark etmesi sonucu yakalanmıştı. Yargıtay, "parada sahtecilik" suçundan hakkında dava açılan sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü uygun buldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sahte paraları minibüsle piyasaya yayacaklardı! Yargıtay sanığın cezasını onadı
Takip Et

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sahte paraları yolcu minibüsünde tedavüle sokmaya çalışan sanığa, "parada sahtecilik" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis ile 2 bin lira adli para cezasını onadı.

Yolcu minibüslerini hedef olarak seçmişlerdi

Dairenin kararına göre, Denizli'de 2013'te bir grup arkadaş sahte para üretti. İçlerinden biri üretilen sahte paraları tedavüle sokmak için yolcu minibüslerini hedef olarak seçti.

Şoför 'sahte parayı' fark etti

Minibüse binen kişi, şoföre 50 liralık sahte banknotu verdi. Şoförünün durumu fark edip olayı ihbar etmesi üzerine polis ekipleri minibüsün önünü kesti ve sahte parayı veren kişiyi gözaltına aldı.

Arama sonrası üzerinden iki sahte 50, bir sahte 100'lük banknot çıkan şüpheli hakkında dava açıldı.

Yargılamayı yapan Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı, Türk Ceza Kanunu'nun 197. maddesinde düzenlenen "parada sahtecilik" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanığın, atılı suçu işlemediği, paraların sahte olmadığını ileri sürerek beraatine karar verilmesi yönündeki temyiz itirazı üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Yargıtay cezayı onadı 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, yargılama sürecindeki işlemlerin mahkemece usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı belirtilerek, mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verildiği aktarıldı.

Belediye başkanı kebapçılara savaş açtı! Artık yasaklanacakBelediye başkanı kebapçılara savaş açtı! Artık yasaklanacakDünya
Okullar açıldı, toptanda yumurta fiyatı 50 kuruş attıOkullar açıldı, toptanda yumurta fiyatı 50 kuruş attıGündem
Simit fiyatlarına zam ertelendi! 4 şehirde yılbaşına kadar artış yapılmayacakSimit fiyatlarına zam ertelendi! 4 şehirde yılbaşına kadar artış yapılmayacakEkonomi

 

Gündem
Dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak ağustos ayı yaşandı
Dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak ağustos ayı yaşandı
Barzani: Öcalan’la cezaevi dışında görüşmek isterim, serbest bırakılması barışın kalıcılığı için önemli bir adım olur
Barzani: Öcalan’la cezaevi dışında görüşmek isterim
Özgür Özel Financial Times'a konuştu: Baskı devam ederse Türkiye'de hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız
Özgür Özel: Baskı devam ederse Türkiye'de hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız
DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek: Tarih netleşti
DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek: Tarih netleşti
Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na: Kayyum olarak atanması halinde sokağa çıkamaz
Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na: Sokağa çıkamaz
Bakan Yumaklı duyurdu: Aktif hale getirilen hayvan pazarı sayısı 44'e yükseldi
Bakan Yumaklı duyurdu: Aktif hale getirilen hayvan pazarı sayısı 44'e yükseldi