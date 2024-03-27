Sahte parayla hayvan ticareti yapan iki kişi tutuklandı

Burdur’un Çavdır İlçesinde 23 Mart tarihinde R.Z. (58) ve S.S.'ye (33) ait 4 hayvanı 230 bin TL karşılığında Ü.G.(30) ve E.B. (39) isimli şahıslar satın aldı. Daha sonra hayvan sahipleri R.Z. ve S.S. parayı kontrol ettiklerinde sahte olduğunu anlaması üzerine Çavdır İlçe Emniyet Amirliği’ne ihbarda bulundu. İlçe Emniyet Amirliği ve KOM Şube tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler Ü.G. ve E.B. 26 Mart tarihinde Konya’nın Ilgın ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahısların sorgusunda şahısların daha önce Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de aynı yöntemler piyasaya 469 bin 600 TL sahte para sürdükleri tespit edildi.



Yapılan çalışmalar ve emniyetteki işlemlerinin ardın piyasaya toplamda 699 bin 600 TL sahte para sokan Ü.G. ve E.B. isimli şahıslar Gölhisar Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.Z. ve S.S.’ye ait 4 hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.