Sahte servis plakası operasyonunda 19 gözaltı

İstanbul'da, servis taşımacılığı yapmak isteyen kişilere sahte plaka üretip satarak haksız gelir elde ettiği tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yaptıkları çalışmada, servis taşımacılığında kullanılan "L" plakaların, bazı kişilerce sahte olarak üretilip vatandaşlara satıldığını belirledi.

Ekipler çalışmalarda, şüphelilerin plakaları belediye nezdinde kendilerine devredildiğine inandırmak için, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait sahte bir internet sitesi yaptırarak gerçeğe aykırı devir teslim işlemleri gerçekleştirdikleri bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin ayrıca kişileri inandırmak için söz konusu sahte internet sitesine yönlendiren karekod ürettiklerini belirleyen ekipler, bu şekilde noterleri de yanıltarak sahte servis plakalarını yetkisiz kişiler adına tescil ettirdiklerini ortaya çıkardı.

Ekipler bu şekilde toplam 37 sahte "L" plaka ile servis taşımacılığı yapıldığını tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen polis ekipleri, İstanbul, Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 zanlıyı yakaladı.

Çalışmalarda 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde bulunduğu, bir zanlının ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sahte üretilen plakaların hileli yöntemle kamu kurumu nezdinde resmiyete kavuşturulduğunu ortaya çıkaran ekipler, bu şekilde 12 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelilerin, belediyeye ödenmesi gereken paranın da ellerine geçmesiyle kamuyu yaklaşık 110 milyon lira zarara uğrattığını tespit etti.