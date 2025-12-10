Sahte TOKİ ilanı dolandırıcılığı: 5 kişi tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden yayılan sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran bir şebekeyi ortaya çıkardı. Dolandırıcıların özellikle TOKİ başvuruları ve düşük fiyatlı ikinci el eşya satışları üzerinden kandırma yöntemi kullandığı belirlendi. Tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda belirlenen adreslere baskın yapıldı ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

5 şüpheli tutuklandı

Jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda suç unsuru olarak değerlendirilen çok sayıda materyale el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.