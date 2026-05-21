  Sahte 'TOKİ' sitesiyle vatandaşı 9 milyon TL dolandıran 14 şüpheli yakalandı
Sahte 'TOKİ' sitesiyle vatandaşı 9 milyon TL dolandıran 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da TOKİ projeleri izlenimi vererek sahte internet siteleri kuran ve çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TOKİ izlenimi vererek hazırlanan sahte internet siteleriyle çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hazırladıkları sahte siteler aracılığıyla mağdurların güvenini kazanarak toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

