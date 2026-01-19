"Sahte unvan" kullandığı anlaşılan psikolog ve sunucu Esra Ezmeci'ye hapis cezası

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri psikolog ve televizyon programı sunucusu Esra Ezmeci’nin ofisinde incelemelerde bulundu.

İşyerindeki tabelasında "klinik psikolog" ünvanı kullanan Esra Ezmeci’nin klinik ünvanı yetkisinin olmadığı ortaya çıktı.

Son TV'de yer alan habere göre savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla psikolog Ezmeci için dava açıldı. Mahkeme tarafından Esra Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezası verildi.

Habere göre Esra Ezmeci savcılıktaki ifadesinde, klinik psikolojiye ait dersleri aldığını bu alanda yüksek lisansını tamamladığını ifade etti. Yetkisinin olduğunu ancak klinik psikolog ünvanını kullanmadığını bu nedenle suç oluşturabilecek bir durumun oluşmadığını dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede yetkisi olmamasına karşının Esra Ezmeci’nin farklı bir unvan kullandığı suç unsurunun oluştuğu aktarıldı. Esra Ezmeci hakkında ‘Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun’ suçundan cezası istendi. Savcılık tarafından konuyla ilgili mahkemeye dava açıldı.

Hükmün açıklanması mahkeme tarafından geri bırakıldı

Duruşma İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemeye Esra Ezmeci ve avukatı katıldı.

Yapılan savunmanın ardından dosya karara bağladı. Mahkeme heyeti Esra Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezası uyguladı. Hükmün açıklanması mahkeme tarafından geri bırakıldı. Kararın ardından Esra Ezmeci dosyayı üst mahkemeye taşıdı.