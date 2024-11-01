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Sahtecilikte pes dedirten yöntem! Lazerle 2 Euro bastılar

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da üretilen sahte madeni Euroları Edirne'de piyasaya sürmeye çalışan bir suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Sahtecilikte pes dedirten yöntem! Lazerle 2 Euro bastılar
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İstanbul'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin birlikte yürüttüğü geniş çaplı bir operasyonda, sahte 2 Euro madeni paralarının üretildiği bir atölye tespit edildi.

Çok sayıda ekipman ele geçirildi

Yapılan baskında, 947 adet sahte 2 Euro madeni para, sahte para basımında kullanılan 61 adet basma kalıbı, lazer kesim cihazı, kompresörlü pres makinesi ve çok sayıda ekipman ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda bir ruhsatsız tabanca ve 16 tablet uyuşturucu madde de bulundu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklanırken, 3 şüpheliye ev hapsi, 2 şüpheliye ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

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