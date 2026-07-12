Şair ve yazar Ahmet Telli başkentte son yolculuğuna uğurlandı

Telli için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Telli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra sevenleri katıldı.

Telli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şair Ahmet Telli kimdir?

Çankırı'da 1946'da doğan şair ve yazar Ahmet Telli, öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı.

1970'li yıllardan itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan, toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri arasında yer alan Telli, şiirin yanı sıra deneme ve inceleme türlerinde de çok sayıda eser kaleme aldı.