  3. Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında vefat etti.

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya  hesabından yaptığı paylaşımda Bakiler'in "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiirini paylaştı.

Paylaşımda ayrıca "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadesi yer aldı.

Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

Yavuz Bülent Bakiler kimdir?

Yavuz Bülent Bakiler, 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Ailesi Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden göç etmiş bir ailedir. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamlamış, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1960 yılında bitirmiştir.

89 yaşında vefat eden Yavuz Bülent Bakiler, uzun yıllardır edebiyat dünyasında aktif bir şekilde yer aldı. Sivas doğumlu olan Bâkiler'in ailesi Azerbaycan kökenlidir. Bu köken onun edebi ve kültürel perspektifini de etkilemiştir.

