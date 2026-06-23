Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.

Dikbayır, paylaşımında istifa gerekçesinin CHP’nin tarihi, tabanı ya da değerleri olmadığını vurgulayarak, partide etkili olan bazı isimlerin kişisel hesaplaşmalarını ve siyasi hırslarını eleştirdi.

Türkiye’nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyaç duyduğunu ifade eden Dikbayır, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamlarının “şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamayacağını” belirten Dikbayır, CHP’nin Türkiye’ye umut olması gerekirken kutuplaşma, tasfiye ve siyasi entrikaların içine sürüklendiğini savundu.

Dikbayır açıklamasında, “Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi’ne değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir” ifadelerini kullandı.

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Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının… — Ümit Dikbayır (@UmitDikbayir) June 23, 2026

Partiden ihraç edileceği iddialar arasındaydı

CHP kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, İYİ Parti'den ayrılarak CHP'ye katılan milletvekilleri Ümit Dikbayır ile Adnan Beker'in ihraç sürecini başlatacağı konuşuluyordu.

Dikbayır ekim ayında CHP'ye katılmıştı

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra yoluna bağımsız vekil olarak devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır 21 Ekim'de grup toplantısında CHP'ye katımıştı.

Dikbayır'ın rozetini dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel takmıştı.

Dikbayır, Özel rozetini taktıktan sonra "Onurlu davet için Genel Başkanımıza teşekkür ederim. Sıkıntılı dönemlerimde beni yalnız bırakmayan, mertçe yanımda duran Adnan Beker'e de teşekkür ederim. Benim burada olmamın sebebi klasik siyaset yapmak değil. Bir partiden geçişten öte Atatürk'ün bize üç emaneti var. Cumhuriyet, demokrasi, CHP..." ifadelerini kullanmıştı.