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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (SUBÜ) 13 akademik personel alınacağı açıklandı.

Haber Merkezi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 13 akademik personel alımı için ilana çıktığı belirtildi.

Spor Bilimleri, Teknoloji ve Turizm Fakülteleri ile Arifiye, Hendek ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokullarında görev yapmak üzere 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi alınacağı aktarılan açıklamada, kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Başvuru süreci ve sonuçların "https://ilan.subu.edu.tr/" adresinden takip edilebileceği bildirildi.

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