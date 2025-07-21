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Sakarya Valiliği:  Yangın kısmen kontrol altına alındı

Sakarya Valiliği, Geyve'de devam eden orman yangınına 12 helikopter, 6 yangın söndürme uçağı, karadan çok araç ile personelle yoğun şekilde müdahale edildiği ve kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Sakarya Valiliği:  Yangın kısmen kontrol altına alındı
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Açıklamaya göre, 20 Temmuz'da akşam saatlerinde çıkan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verilirken, karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı belirtildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma ve söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya'nın da bölgeye intikal ederek çalışmaları yerinde takip ettiği ve kurumlar arası koordinasyonu sağladığı kaydedildi.

 

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