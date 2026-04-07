Sakarya’da 27 yeni içme suyu kaynağı devreye alınacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 27 alternatif içme su kaynağı, 3 bin metrelik çelik hat, elektromekanik imalatlar ve Şerbetpınarı Arıtma Tesisi revizyonu ile Karasu ve Kocaali ilçelerine kesintisiz çözüm üreteceklerini söyledi. 10 Nisan Cuma günü yapılacak ihalenin sonuçlanmasıyla birlikte saha çalışmalarına başlanacağını ifade eden Başkan Alemdar şu bilgileri verdi:

“Proje kapsamında, yer altı kaynaklarından elde edilen suyu hatlara iletecek 3 bin metrelik çelik hat ve suyun sürdürülebilirliği için Şerbetpınarı Arıtma Tesisi’nde gerekli revizyon işlemleri gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl kuraklık ve aşırı tüketim nedeniyle yaşanan sorunların tekrar etmemesi için önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Özellikle yaz aylarında içme suyunun tarımsal faaliyetlerde kullanılması ve turizm potansiyeli ile nüfusun yaklaşık olarak 10 katına çıkmasından dolayı su sorunları yaşayan Karasu ve Kocaali ilçelerine 27 yeni içme su kaynağı kazandıracağız. Bu kapsamda 20 adet kaynağın elektromekanik işlemlerini tamamlayarak devreye alacak, 7 yeni kaynak için ihale sürecinin hemen ardından saha çalışmalarını başlatacağız.”