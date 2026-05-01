Sakarya'da 3 adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Sakarya’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheliden 1’i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan 3 yabancı uyruklu şüphelinin Adapazarı, Erenler ve Karasu ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenledi.
Özel harekat timlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i emniyetteki işlemlerinin ardından deport edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.