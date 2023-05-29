Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 yaralı
Anadolu Otoyolu Sakarya mevkisinde, İstanbul'dan Ordu'ya AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüsün tıra çarptı. Kazada 22 kişi yaralandı.
AA
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Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı otobüs, Sapanca Yanık mevkisi İstanbul istikametinde, Evren Bulut idaresindeki 06 AVG 91 plakalı tıra arkadan çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Kazada yaralanan 22 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.