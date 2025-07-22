  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınının en çarpıcı görüntüsü: Alev hortumu (Video)
Takip Et

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınının en çarpıcı görüntüsü: Alev hortumu (Video)

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in paylaştığı ve adeta yangın hortumunu andıran görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınının en çarpıcı görüntüsü: Alev hortumu (Video)
Takip Et

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'e kadar yayılan orman yangınıyla mücadele sürüyor.

Yangının boyutunu en çarpıcı şekilde gözler önüne seren görüntü ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı oldu.

Karacabey'in paylaştığı görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği, adeta bir ‘yangın hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı.

Karacabey o anları, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadeleri ile paylaştı.


Yangının tamamen söndürülebilmesi için bölgede çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Gündem
Ahmet Özer'den 'Bahçeli' iddiası: Operasyonların sürece zarar verdiğinin farkında
Ahmet Özer'den 'Bahçeli' iddiası: Operasyonların sürece zarar verdiğinin farkında
Bilecik'te çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı (Video)
Bilecik'te çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Metro İstanbul duyurdu: İki metro durağı saat 10.00'da kapanacak
Metro İstanbul duyurdu: İki metro durağı saat 10.00'da kapanacak
Siber suçlarla mücadele kapsamında 179 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 179 şüpheli yakalandı
YRP'li Belediye Başkanı Kasap, trafik kazası geçirdi
YRP'li Belediye Başkanı Kasap, trafik kazası geçirdi
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son videosu ortaya çıktı: 'Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var' (Video)
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son videosu çıktı: 'Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var'