  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sakarya'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

Sakarya'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sakarya Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlama programları sebebiyle 24 Ekim Cuma günü Adapazarı şehir merkezinde bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sakarya'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası sebebiyle Sakarya'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102. yıl dönümü kutlama programları vesilesiyle gerçekleştirilecek genel prova çerçevesinde 24 Ekim Cuma günü Atatürk Bulvarı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

En ucuz konut kredisi hangi bankada? İşte 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL’nin geri ödemesi...En ucuz konut kredisi hangi bankada? İşte 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL’nin geri ödemesi...Ekonomi
Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!Bakanlık tek tek ifşa etti: Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!Gündem
Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık ve soyguncuların kaçma anı ortaya çıktı (Video)Louvre Müzesi'ndeki hırsızlık ve soyguncuların kaçma anı ortaya çıktı (Video)Dünya
Bakanlık devreye girdi: "Şarj ücreti" isteyen işletmeye ceza kesildiBakanlık devreye girdi: "Şarj ücreti" isteyen işletmeye ceza kesildiGündem

 

 

Gündem
Oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı: Güven, açık cezaevine girecek
Oyuncu Ozan Güven'in cezası onandı: Güven, açık cezaevine girecek
Ticaret Bakanı Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef bir araya geldi
Ticaret Bakanı Bolat, Ummanlı mevkidaşı Al Yousef bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunu tamamladı
Bursa'da geceleri uyutmayan patlama sesleri gizemini koruyor (Video)
Bursa'da geceleri uyutmayan patlama sesleri gizemini koruyor (Video)
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
AKOM tarih verdi: İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak