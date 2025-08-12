  1. Ekonomim
Karadeniz'de önümüzdeki 5 günde rip akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu için Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillerine kırmızı bayrak çekilecek.

Sakarya'da denize gireceklere kritik uyarı: 5 gün kırmızı bayrak çekilecek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'de 13-17 Ağustos'ta rip akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğundan Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da sahillere kırmızı bayrak çekileceğini açıkladı.

3 ilçeyi kapsayan sahil şeridi teyakkuz halinde

Belirtilen tarihlerde hava koşullarının denizdeki durumun tehlikeli hal almasına neden olabileceği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tarihlerde dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli rip akıntısının etkili olması bekleniyor. Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehrimiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım."

