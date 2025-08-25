  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sakarya'da denize girişler yasaklandı
Takip Et

Sakarya'da denize girişler yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sakarya'da denize girişler yasaklandı
Takip Et

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yeni Galata Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacakYeni Galata Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacakGündem
TEM Otoyolu'nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandıTEM Otoyolu'nda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandıGündem
18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi? İşte detaylar...18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi? İşte detaylar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 25 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 25 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Burdur’da yangın söndürme uçağı kırım geçirdi, pilotlar kurtarıldı
Burdur’da yangın söndürme uçağı kırım geçirdi, pilotlar kurtarıldı
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda yapılan yüzme yarışında kayboldu
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda yapılan yüzme yarışında kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek
Bakanlık harekete geçti: Kadın katiline 'Haksız Tahrik' indirimi onayına itiraz!
Bakanlık harekete geçti: Kadın katiline 'Haksız Tahrik' indirimi onayına itiraz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj