Sakarya'da denize girişler yasaklandı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
AA
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Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde olumsuz deniz koşulları etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.