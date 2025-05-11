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Sakarya'da fındık kırım fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Sakarya'da fındık kırım fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Adatepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümüne, oradan da fabrikaya sıçradı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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