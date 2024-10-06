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Sakarya'da kimyasal koku ihbarları harekete geçirdi! İnceleme başlatıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kimyasal madde kokuları yayıldığı ihbarlarının ardından bölgede inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi
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Sakarya'da kimyasal koku ihbarları harekete geçirdi! İnceleme başlatıldı
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kimyasal koku ihbarları üzerine inceleme başlatıldı.

Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi civarında akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yoğun kimyasal koku ihbarları yapıldı.

İhbar üzerine 6 uzman personel ve 2 araçtan oluşan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekipleri ve jandarma, bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından bölgeden numuneler alındı.

Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de söz konusu bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada inceleme başlattı.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalarda kokunun oluştuğu alanda insan sağlığına etki edecek bir soruna neden olmadığı anlaşılmıştır. Gerekli incelemeler ekiplerimizce devam etmektedir" denildi.

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