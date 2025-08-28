  1. Ekonomim
  Sakarya'da KKKA alarmı: 4,5 yaşındaki çocuk tedaviye alındı
Sakarya'da KKKA alarmı: 4,5 yaşındaki çocuk tedaviye alındı

Sakarya'da kene tarafından ısırılan 4 buçuk yaşındaki çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle tedaviye alındı

Sakarya’da KKKA alarmı: 4,5 yaşındaki çocuk tedaviye alındı
Sakarya'da kene tarafından ısırılan küçük çocuk KKKA nedeniyle tedavi ediliyor. Sakarya'da 4 buçuk yaşındaki çocuğun vücudunda kene gören aile, soluğu hastanede aldı.

KKKA teşhisi koyuldu

Hastanede yapılan müdahaleyle çocuktan kene çıkartılırken yapılan test neticesi pozitif çıkarak KKKA teşhisi koyuldu. Hastanede tedavi altında olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve yeniden test yapılacağı öğrenildi.

