  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sakarya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Sakarya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sakarya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Takip Et

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi yakınlarında, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplleri tarafından müdahale ediliyor. 

Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepkiGündem

 

Gümüşhane tarlalarında karabuğday hasadı!Gümüşhane tarlalarında karabuğday hasadı!Ekonomi

 

Gündem
Muğla'da Atatürk'e hakaret iddiasıyla muhtar gözaltına alındı
Muğla'da Atatürk'e hakaret iddiasıyla muhtar gözaltına alındı
Adana Tufanbeyli'de orman yangını: Bölgeye ekipler sevk edildi
Adana Tufanbeyli'de orman yangını: Bölgeye ekipler sevk edildi
RTÜK’ün TELE1’e verdiği yayın durdurma cezasında yeni gelişme
RTÜK’ün TELE1’e verdiği yayın durdurma cezasında yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz serbest bırakıldı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz serbest bırakıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilere kırtasiye yardımı yapacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilere kırtasiye yardımı yapacak