Sakarya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi yakınlarında, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplleri tarafından müdahale ediliyor.
Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.