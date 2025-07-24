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Sakarya'da orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesi gözaltına alındı

Sakarya'da yaşanan orman yangınları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Geyve Belediyesi Meclis Üyesi H.G. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Sakarya'da orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesi gözaltına alındı
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Sakarya'da çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca, Geyve Belediyesi Meclis Üyesi H.G'nin sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldı.

H.G, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

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