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Sakarya'da orman yangını: D-650 kara yolu ulaşıma kapatıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde farklı mevkide yeni bir orman yangını daha çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Geyve ilçesinde çıkan yangın nedeniyle D-650 kara yolu, Bilecik-Adapazarı istikametinde çift yönlü ulaşıma kapatıldı, tedbir amaçlı bir mahalle tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Sakarya'da orman yangını: D-650 kara yolu ulaşıma kapatıldı
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Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Karaçam-Nuruosmaniye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor

Ekipler, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Ayrıca, ilçede 20 Temmuz Pazar günü saat 17.15 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyerek Bilecik sınırına kadar ulaşan orman yangını, kontrol altına alındı. Bölgede 4. günde de soğutma çalışmaları sürüyor.

D-650 kara yolunun Bilecik istikameti kapatıldı, bazı evler tahliye edildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatıldı, yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Ayrıca, D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatılırken, Nuruosmaniye Mahallesi'nde risk altındaki bazı evler tahliye edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

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