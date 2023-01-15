Sakarya'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü

Cemal Biçer idaresindeki 54 KB 660 plakalı otomobil, Dağdibi Mahallesi Adapazarı istikametinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 54 AHL 919 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Biçer ve yanında bulunan 5 yaşındaki F.B. sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Biçer, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.