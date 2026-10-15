  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sakarya'da sağanak: Dere kenarındaki villa saniyeler içinde yıkıldı (Video)
Takip Et

Sakarya'da sağanak: Dere kenarındaki villa saniyeler içinde yıkıldı (Video)

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve siteleri su bastı. Taşkınlar yolları ulaşıma kapatırken Fevziye Mahallesi’nde dere kenarındaki iki katlı villa yıkıldı. Binanın dereye devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Sakarya'da sağanak: Dere kenarındaki villa saniyeler içinde yıkıldı (Video)
Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, ev ve siteleri su bastı.

Taşkınlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksarken, köprü geçişlerinde de çökmeler meydana geldi.

Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin güzergahlarındaki bazı yollar, taşkın nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına geldi.

Fevziye Mahallesi’ndeki Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsü derenin debisinin artması sonucu taştı.

Derelere yakın yerlerdeki bazı bungalovlar yıkılma tehlikesiyle karşılaştı. Ekipler, su akışını sağlamak amacıyla dereler ve bazı yollarda kazı çalışması yaptı. Kemer Mezarlığı’nın doğu kısmı da suyla dolarken, mezarlar su altında kaldı.

Sapanca Fevziye Mahallesi'nde derenin kenarındaki 2 katlı villa, debinin artmasının ardından yıkıldı. Binanın dereye devrildiği anlar, kameralara yansıdı.

İstanbul’un sel hafızası yeniden canlandı: Geçmişten bugüne neler yaşandı?İstanbul’un sel hafızası yeniden canlandı: Geçmişten bugüne neler yaşandı?Gündem
Bakan Akın Gürlek duyurdu: Sel felaketiyle ilgili soruşturma başlatıldıBakan Akın Gürlek duyurdu: Sel felaketiyle ilgili soruşturma başlatıldıGündem