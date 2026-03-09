Sakarya'da sahilde parçalanmış insansız hava aracı bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde, parçalanmış ve hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen insansız hava aracı bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, incelemelerini sürdürüyor.
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, deniz kıyısında parçalanmış halde insansız hava aracı gördü.
Hangi ülkeden belli değil
İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, hangi ülkeden geldiği belli olmayan parçalanmış insansız hava aracıyla ilgili inceleme başlattı.