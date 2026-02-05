Sakarya’da sucukta tek tırnaklı tespit edildi: Ekipler harekete geçti

Sakarya’da üretim yapan Burhan Güvenal markasına ait bir sucuk ürününde yapılan laboratuvar incelemelerinde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu tespit edildi. Gıda güvenliği açısından ciddi risk oluşturan bu durum, özellikle son dönemde kentte ortaya çıkan at ve eşek eti iddialarının ardından kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Kayıt dışı faaliyetler ayrıntılı şekilde incelendi

Yaşanan gelişmenin ardından Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sıkılaştırdı. İl genelinde et ve et ürünleri üreten işletmeler ile satış noktalarına yönelik kontroller gündüzle sınırlı kalmadı, gece saatlerinde de devam etti. Denetimlerde hijyen şartları, ürün içerikleri, üretim izinleri ve kayıt dışı faaliyetler ayrıntılı şekilde incelendi.

İl müdürü denetimlere bizzat katıldı

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, gece yapılan denetimlere bizzat katıldı. Baş, denetimlerin yalnızca rutin bir uygulama olmadığını vurgulayarak, vatandaşların sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını ifade etti.