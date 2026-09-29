Sakarya'da sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi

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Sakarya'da etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde taşkına sebep oldu.

Aralıksız devam eden yağışların ardından baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi sular altında kaldı.

Tahliye hattından taşarak mahalleye ulaşan suların seviyesi yer yer 1 metreyi aştı.

Evleri su bastı, tarım arazilere göle döndü

Taşkın sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü.

Yağışın etkisini artırmasıyla mahallede ulaşım ve günlük yaşam da olumsuz etkilendi.

Su seviyesinin yükseldiği bölgelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla tedbir almaya çalışırken, taşkının etkileri mahalle genelinde hissedildi.

Eğitime sel engeli

Öte yandan Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağışın bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep olması üzerine, Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir kararı alındı.

Bu çerçevede Darıçayırı Mahallesi'nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması gayesiyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.

"50-60 hane selden etkilendi"

Mahalle sakinlerinden Levent Çelik, "Saat 07.30 civarında sel mahalleye bir anda girdi. Geçen senelere oranla su seviyesi çok yüksek. Aşırı su var ve tahliyesi de zor. Mahalle merkezinde bulunan 50-60 hane selden etkilendi" dedi.