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Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı silahlı kavgada yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı silahlı kavgada yaralandı
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Olay, Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde ocak başkanı Emirhan Kabalak (28) ile S.K. arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak’a ateş etti. Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Emirhan Kabalak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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