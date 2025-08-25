Sakarya'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

  1. Ekonomim
Sakarya Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama programları sebebiyle 26 Ağustos Salı günü Adapazarı şehir merkezinde bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama programları sebebiyle, 26 Ağustos 2025 Salı günü (yarın) genel prova gerçekleştirilecek ve bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Atatürk Bulvarı (Yeni Cami- Adapazarı Kültür Merkezi arası ve bulvara çıkan cadde ve sokaklar) saat 11.00-12.00 arası çift yönlü olarak geçici şekilde trafiğe kapatılacak" ifadelerine yer verildi.

