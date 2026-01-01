  1. Ekonomim
Sakarya’da yoğun kar nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Sakarya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve don olayları sebebiyle, motokuryelerin trafiğe çıkışı valilik kararıyla bir gün süreyle yasaklandı.

Sakarya Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları sebebiyle can ve mal güvenliğini korumak gayesiyle yeni bir karar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve don olayları sebebiyle motokurye ile dağıtım yapan araçların trafikte can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edebileceği değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 1 Ocak 2026 tarihinde motokurye ile dağıtım yapan araçların bir gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

