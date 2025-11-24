  1. Ekonomim
Sakarya'da zehirlenme alarmı: 14 öğrenci tavuk döner sonrası hastanelik oldu

Sakarya’da bir vakfın yurdunda kalan ve dışarıdan söyledikleri tavuk döneri yedikten sonra zehirlenme şüphesi yaşayan 14 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavi altına alındı.

Türkiye, son günlerde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi olaylarıyla gündemde. Ülke genelinde çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvururken, bu kez benzer bir olay Sakarya’da yaşandı.

Kentte bir vakfa bağlı yurtta kalan 14 kız öğrenci, dışarıdan sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı. Öğrenciler sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Durumun bildirilmesi üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yurtta yapılan öğrenciler, ambulanslarla Serdivan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, diğerlerinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin zehirlenme nedeninin laboratuvar sonuçlarıyla belirleneceği kaydedildi.

