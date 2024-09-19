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Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA
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Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
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Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrıldı.

Hendek Adliyesine gelen 7 şüpheliden 6'sı hakkında savcılıktaki sorgu ve işlemlerinin ardından gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 6 zanlı emniyete götürüldü.

İfadesi alınan 1 şüpheli ise salıverildi.

Olay

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.

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