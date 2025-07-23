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Sakarya'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Sakarya'da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
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Sakarya'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve ekiplerin çalışması soncu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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