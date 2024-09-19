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Sakarya'daki patlamada 6 gözaltı! Fabrika sahibi de aralarında

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahibi 2 kişinin de bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Sakarya'daki patlamada 6 gözaltı! Fabrika sahibi de aralarında
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin adliyeye ifadeye çağrılan 7 şüpheliden 6'sı hakkında gözaltı kararı verildi.

1 kişi hayatını kaybetmiş 30 kişi de yaralanmıştı

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

6 şüpheli gözaltına alındı

Fabrika sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı
Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı. Patlamanın sebebini bulmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüphelinin Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan ve aralarında 2'si fabrika sahibi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde tekrar adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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