Sakarya’nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kent genelinde etkisini artıran rüzgarlı hava, denizde tehlikeli dalgaların oluşmasına neden oldu. Kaymakamlıklar tarafından alınan kararla, üç ilçede vatandaşların can güvenliği için denize girişler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Vatandaşlar uyarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek uyarılarda bulundu. Yurttaşlara denize girmemeleri yönünde çağrılar yapıldı.