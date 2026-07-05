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Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı.

Haber Merkezi
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Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı
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Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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