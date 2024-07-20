  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sakarya'nın iki ilçesinde denize girmek yasaklandı
Takip Et

Sakarya'nın iki ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sakarya'nın iki ilçesinde denize girmek yasaklandı
Takip Et

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı.

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

 

Yolcu treni otomobile çarptı: 3 ölüYolcu treni otomobile çarptı: 3 ölüGündem

 